На маршрутах рейсов направлением в и из Калининграда отменили ограничения

Росавиация: ограничения сняли на маршрутах рейсов в и из Калининграда

Росавиация отменила ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в и из Калининграда, введенные утром. Пресс-служба федерального агентства опубликовала соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте.

Рано утром 18 июля петербургский аэропорт Пулково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Ограничительные меры были приняты в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Более того, Хельсинки вводили ограничения на полеты на высоте ниже 18 км над восточной частью Финского залива. Рестрикции действовали в районе, подконтрольном авиадиспетчерам Финляндии.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, регион подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотная опасность объявлялась дважды, к текущему моменту особый режим уже отменили. Всего было сбито восемь дронов, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее аэропорт Краснодара три раза за сутки приостанавливал обслуживание рейсов.