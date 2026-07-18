Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

На маршрутах рейсов направлением в и из Калининграда отменили ограничения

Росавиация: ограничения сняли на маршрутах рейсов в и из Калининграда
Михаил Голенков/РИА Новости

Росавиация отменила ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в и из Калининграда, введенные утром. Пресс-служба федерального агентства опубликовала соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте.

Рано утром 18 июля петербургский аэропорт Пулково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Ограничительные меры были приняты в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Более того, Хельсинки вводили ограничения на полеты на высоте ниже 18 км над восточной частью Финского залива. Рестрикции действовали в районе, подконтрольном авиадиспетчерам Финляндии.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, регион подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотная опасность объявлялась дважды, к текущему моменту особый режим уже отменили. Всего было сбито восемь дронов, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее аэропорт Краснодара три раза за сутки приостанавливал обслуживание рейсов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!