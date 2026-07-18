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Общество

Россиянин ограбил и искусал знакомую, которая не дала ему денег на такси

В Кузбассе мужчина искусал знакомую за отказ дать ему денег
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Кемеровской области будут судить 24-летнего мужчину за ограбление подруги, злоумышленник напал на девушку, когда она отказалась оплатить поездку в такси. Об этом сообщает УМВД Кузбасса.

Инцидент произошел в Новокузнецке, 23-летняя девушка вместе со своим приятелем собиралась в ночной клуб, но в последний момент передумала. Пьяный молодой человек решил ехать один и потребовал, чтобы девушка дала ему денег на такси. Получив отказ, он схватил ее за волосы, попытался отобрать сумку и укусил за предплечье и кисть руки, выхватил вещи и сбежал.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Нападавшего задержали, в отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело о грабеже. Материалы расследования направлены в суд, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее мужчина верхом на жирафе ограбил благотворительный магазин.

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