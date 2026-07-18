Работа аэропорта Кувейта приостановлена из-за атак со стороны Ирана

Национальный авиаперевозчик Кувейта Kuwait Airways объявил об изменении расписания большинства рейсов на фоне приостановки работы международного аэропорта страны из-за атак со стороны Ирана. Об этом сообщает Reuters.

До этого авиакомпания заявила, что перенос рейсов связан с закрытием воздушного пространства Кувейта и призвала пассажиров следить за обновлением информации.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) пригрозил США и странам Ближнего Востока, где находятся американские военные базы, суровой расплатой в случае продолжения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана.

После этого стало известно, что 18 июля Иран нанес удары по авиабазе Шейх Иса, где находились американские военные самолеты, и по центру обработки разведывательных данных в Бахрейне. Также иранские военные атаковали причал для заправки военно-морских судов США в порту Аль-Ахмади и центр связи и коммуникаций США в Кувейте.

Ранее сообщалось, что танкеры подорвались в Ормузском проливе.