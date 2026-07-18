Московский аэропорт Внуково изменил режим работы из-за ограничений

Московский аэропорт Внуково начал согласовывать прием и отправку самолетов с соответствующими органами. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

В заявлении говорится, что режим работы авиагавани был изменен в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Статус <...> рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта», — добавили в Росавиации.

Рано утром 18 июля столичный аэропорт Домодедово также начал обслуживать рейсы по согласованию с компетентными органами, а аэропорт Жуковский в целом приостановил прием и отправку самолетов. В настоящее время обе авиагавани работают в штатном режиме.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, украинские военные с вечера 17 июля до утра 18 июля отправили не менее 370 беспилотников в сторону столичного региона. Большую часть дронов сбили на дальних подступах, непосредственно на подлете к Москве были уничтожены 64 воздушные цели.

Ранее на территории московского аэропорта Шереметьево нашли беспилотник.