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Общество

В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на Котовск

Минздрав РФ: пять раненых при атаке ВСУ на Котовск находятся в тяжелом состоянии
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Пятеро пострадавших в результате удара украинских войск по логистическому комплексу Wildberries в Тамбовской области были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что всего госпитализация потребовалась 22 сотрудникам компании. Еще три человека получили медицинскую помощь амбулаторно.

Как рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, 18 июля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал логистический центр Wildberries в Котовске. Изначально сообщалось о 24 пострадавших. По словам главы региона, еще семь человек спасти не удалось. В подвергшемся удару комплексе начался пожар, на место прибыли сотрудники экстренных служб. В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) заявили, что огнеборцы уже локализовали пожар и устранили открытое горение.

В компании добавили, что был атакован и логистический центр в подмосковной Электростали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что травмы получили 24 человека. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее во Владимире после налета беспилотников произошел пожар.

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