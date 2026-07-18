Более 370 украинских дронов направлялись к Москве и области за ночь

Собянин: не менее 370 БПЛА летели к Московскому региону с вечера 17 июля

Не менее 370 украинских дронов летели в сторону Москвы и области в период с 20:30 мск 17 июля до 6:00 мск 18 июля. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник заверил, что большая часть целей была нейтрализована на дальних подступах.

«64 вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппарата. — «Газета.Ru») уничтожены на подлете к Москве», — добавил он.

На фоне атаки украинских дронов московский аэропорт Жуковский изменил режим работы. Авиагавань приостановила прием и отправку самолетов в связи с введением временных ограничений, необходимых для обеспечения безопасности полетов, рассказали в Росавиации.

18 июля беспилотник атаковал логистический центр в Котовске, расположенном в Тамбовской области. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в результате удара семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали еще 24 человека, сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. На месте прилета начался пожар, огнеборцы уже ликвидировали открытое горение.

Ранее украинский БПЛА влетел в жилой дом во Владимире.