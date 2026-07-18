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Общество

Аэропорт Жуковский временно изменил режим работы

Росавиация: временно ограничена работа аэропорта Жуковский
Евгений Одиноков/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram.

«Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Ранее аэропорт в Китае стал популярным из-за кошек, которых приютил.

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