Девочка не выжила после того, как мать перегрела ее феном для сушки волос

В Шотландии мать погубила трехмесячную дочь при помощи фена для сушки волос

Жительницу Шотландии судят за расправу над дочерью, которую она засушила феном, сообщает Sky News.

На скамье подсудимых оказалась 28-летняя Кортни Гартшор из Абердина, обвиняемая в причинении тяжкого вреда своей трехмесячной дочери Далии-Роуз. Суд установил, что в сентябре 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ребенку серьезные термические ожоги с помощью фена.

В результате малышка получила критические травмы и не выжила. Было начато расследование, и в ноябре 2023 года Гартшор арестовали. В ходе разбирательства эксперты расходились во мнениях относительно непосредственной причины случившегося, однако присяжные единогласно признали мать виновной.

Приговор женщине будет вынесен 14 августа в Эдинбурге.

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