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Общество

Девочка не выжила после того, как мать перегрела ее феном для сушки волос

В Шотландии мать погубила трехмесячную дочь при помощи фена для сушки волос
Pixabay

Жительницу Шотландии судят за расправу над дочерью, которую она засушила феном, сообщает Sky News.

На скамье подсудимых оказалась 28-летняя Кортни Гартшор из Абердина, обвиняемая в причинении тяжкого вреда своей трехмесячной дочери Далии-Роуз. Суд установил, что в сентябре 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ребенку серьезные термические ожоги с помощью фена.

В результате малышка получила критические травмы и не выжила. Было начато расследование, и в ноябре 2023 года Гартшор арестовали. В ходе разбирательства эксперты расходились во мнениях относительно непосредственной причины случившегося, однако присяжные единогласно признали мать виновной.

Приговор женщине будет вынесен 14 августа в Эдинбурге.

Ранее няня погубила двухлетнего ребенка, оставив его в машине на 32-градусной жаре.

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