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Общество

Няня погубила двухлетнего ребенка, оставив его в машине на 32-градусной жаре

В США няня оставила двухлетнего ребенка в раскаленной машине, он не выжил
WSVN

В США забытый няней двухлетний ребенок остался в раскаленной машине и не выжил, сообщает CBS News.

Инцидент произошел 5 июля в Халландейл-Бич, Флорида. Как следует из отчета полиции, в воскресенье днем няня доставила в больницу «без сознания и без признаков дыхания» ребенка, находившегося на ее попечении, однако врачи не смогли реанимировать малыша.

Следователи пока не раскрывают, как долго мальчик находился в автомобиле, однако известно, что в тот день температура в регионе поднималась до 32°C, а индекс жары был еще выше.

По предварительной информации, женщина привезла ребенка к месту своего проживания и должна была за ним присматривать, но забыла проверить заднее сиденье перед тем, как закрыть машину.

Расследование продолжается, и прокуратура штата решит, будут ли предъявлены обвинения няне.

Ранее двое детей залезли в машину во Франции в жару и не смогли выбраться.

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