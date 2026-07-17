Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Калининградца частично парализовало после драки с другом из-за женщины

В Калининграде мужчины устроили драку из-за женщины и ударили ее саму в живот
Shutterstock

В Калининграде задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел днем в квартире на улице Станочной, где компания из пяти человек устроила застолье. По данным правоохранителей, конфликт начался после того, как хозяин дома решил, что один из гостей обидел его супругу.

Сама женщина рассказала, что мужчины подрались, и во время потасовки она случайно получила удар кулаком.

После этого хозяин несколько раз ударил 48-летнего оппонента кухонным ножом в спину и живот. Пострадавшего экстренно госпитализировали в отделение нейрохирургии с несколькими проникающими ранениями. Из-за повреждения позвоночника и спинного мозга мужчину частично парализовало.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее мужчину ударили ножом из-за спора в очереди на заправку в Петербурге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!