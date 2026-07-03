Мужчину ударили ножом из-за спора в очереди на заправку в Петербурге

В Петербурге спор в очереди на заправку обернулся поножовщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент случился 30 июня на одной из городских заправок, когда местный житель приехал с девушкой и встал к свободной колонке. В этот момент к машине подошел незнакомец и велел им убираться — завязалась потасовка.

В ходе драки спутник девушки вытащил пистолет — по его словам, он хотел лишь продемонстрировать оружие, чтобы успокоить оппонента. Агрессор отошел и сел в свою машину, а петербуржец направился к кассе. Когда он вышел обратно, оппонент вновь налетел на него, но уже с ножом в руках.

После случившегося правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который совершил нападение с ножом. Известно, что он работает таксистом, а до этого служил в армии в Гюмри и Дагестане. Сам он утверждает, что оппонент вел себя неадекватно, напал первым и достал оружие, а он, испугавшись, взял из салона нож и в драке нанес один удар. Его отправили под под домашний арест до 1 сентября.

Ранее сообщалось о ссоре мужчин возле московского метро, которая обернулась поножовщиной и попала на видео.