В Калужской области загорелся строительный рынок

На строительном рынке в Боровске произошел пожар, сообщило издание «Калужские новости» со ссылкой на пресс-службу областного МЧС.

Возгорание началось около 16:00 на чердаке магазина сантехники на Коммунистической улице. К тушению пожара привлекли шесть расчетов, в составе которых работали 27 человек.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Все продавцы и посетители магазинов и отделов рынка покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.

В калужском областном главке МЧС уточнили, что площадь, охваченная огнем, составила 30х20 метров, то есть 600 кв. м. Пожар удалось локализовать в 16:35, а ликвидировать открытое горение — в 16:45, после чего была проведена проливка конструкций. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

Судя по открытым данным, на Коммунистическая улице в Боровске находится строительный рынок «Боровская ярмарка», там продают стройматериалы, сантехнику, инструменты.

Ранее сгорела «Строительная ярмарка» в Ижевске.