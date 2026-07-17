В Петербурге задержали подростка за поджог АЗС

Петербургского подростка задержали за поджог АЗС в Калининском районе

В Калининском районе Петербурга задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В результате возгорания колонка была полностью уничтожена огнем, газовый модуль станции частично поврежден», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан на проспекте Непокоренных. По предварительной информации, юноша познакомил с неизвестной девушкой в одном из мессенжеров. Вскоре после этого с ним связались неизвестные и стали угрожать, требуя совершить поджог. Данная информация проверяется.

В свою очередь СК завел уголовное дело по статье о теракте. В ближайшее время подростку предъявят обвинение.

СК России напоминает гражданам о необходимости проявлять максимальную осторожность и бдительность при телефонных разговорах с незнакомыми лицами. Родителям настоятельно рекомендуется регулярно проводить беседы с подростками, сообщая о существующих схемах вербовки, отметили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске суд признал, что поджог АЗС 17-летним подростком был терактом.