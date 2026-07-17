Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

В Петербурге задержали подростка за поджог АЗС

Петербургского подростка задержали за поджог АЗС в Калининском районе
Telegram-канал Следком

В Калининском районе Петербурга задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В результате возгорания колонка была полностью уничтожена огнем, газовый модуль станции частично поврежден», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан на проспекте Непокоренных. По предварительной информации, юноша познакомил с неизвестной девушкой в одном из мессенжеров. Вскоре после этого с ним связались неизвестные и стали угрожать, требуя совершить поджог. Данная информация проверяется.

В свою очередь СК завел уголовное дело по статье о теракте. В ближайшее время подростку предъявят обвинение.

СК России напоминает гражданам о необходимости проявлять максимальную осторожность и бдительность при телефонных разговорах с незнакомыми лицами. Родителям настоятельно рекомендуется регулярно проводить беседы с подростками, сообщая о существующих схемах вербовки, отметили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске суд признал, что поджог АЗС 17-летним подростком был терактом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!