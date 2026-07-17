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Общество

Водитель смотрел ролики в TikTok за рулем и погубил младенца

В Великобритании мужчина стал виновником аварии, отвлекшись на TikTok за рулем
Police Department

В Великобритании суд приговорил к 11 годам и трем месяцам лишения свободы водителя, который смотрел видео в TikTok за рулем и стал виновником аварии с маленьким ребенком. Об этом сообщает The Sun.

В марте прошлого года 32-летний Христо Илиев из Линкольншира врезался в автомобиль Хлои Бейкер, которая возвращалась с 20-месячным сыном Финли с занятий.

Следствие установило, что незадолго до столкновения мужчина около семи минут просматривал ролики в TikTok и Apple TV. В какой-то момент его Volkswagen Passat въехал в стоящую машину женщины, после чего та столкнулась с другим автомобилем.

Финли получил тяжелые травмы, был госпитализирован, но через два дня его не стало. Его мать и старший брат, сидевший рядом на заднем сиденье, также пострадали. Полиция отметила, что авария была полностью предотвратимой.

Родители мальчика выпустили песню в память о сыне и поблагодарили всех, кто оказал им поддержку. 11 июня Королевский суд Линкольна приговорил Илиева к тюремному заключению.

Ранее автомобиль сбил коляску с 5-месячным ребенком в Томске.

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