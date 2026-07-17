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Общество

Севастополь перевели на режим отключений света по схеме «2 через 6»

«Севастопольэнерго» будет давать свет в городе по два часа через каждые шесть
Анна Громова/«Газета.Ru»

В Севастополе ввели новый график временных отключений электроэнергии «2 через 6» вместо прежнего режима «3 через 3». Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Севастопольэнерго» в своем Telegram-канале.

Причиной изменений стал рост дефицита мощности в энергосистеме из-за аварийных ремонтных работ на объектах за пределами города по команде диспетчера Черноморского РДУ, пояснили на предприятии.

Специалисты ГУП выполняют переключения в электрических сетях, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между всеми потребителями. По графику «2 через 6» электроэнергия подается около двух часов, после чего следует отключение примерно на шесть часов. В тех домах, где сейчас нет света, его включение также ожидается через шесть часов, поясняется в сообщении.

Время включения и отключения может меняться в зависимости от нагрузки энергосистемы и команд диспетчера Черноморского РДУ, добавили в пресс-службе. Местных жителей призвали следить за обновлениями официальной информации.

Ранее глава Севастополя сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением.

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