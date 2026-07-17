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Политика

Эстония призвала ЕС ужесточить визовую политику для граждан России

Глава МВД Эстонии Таро выступил против выдачи туристических виз россиянам
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выступил против выдачи российским гражданам европейскими странами туристических виз. Его слова приводит телерадиокомпания ERR.

«Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем», — сказал он.

По словам эстонского министра, в условиях боевых действий нельзя позволять россиянам «отдыхать и заниматься шоппингом» на территории Евросоюза.

7 июля стало известно, что визовый центр Словакии в РФ объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки.

Накануне стало известно, что Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года. Местное издание «Дан» писало, что в дальнейшем власти также планируют ввести визы для туристов из Турции, Китая и ряда других стран, чтобы синхронизировать свою политику с правилами Евросоюза к концу 2027 года. К приему заявлений на визы рассчитывают привлечь компанию VFS Global, занимающуюся приемом документов и биометрии для многих государств Шенгенской зоны.

Ранее россиянам открыли онлайн-доступ к визам на Тайвань.

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