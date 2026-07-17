Эстония призвала ЕС ужесточить визовую политику для граждан России

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выступил против выдачи российским гражданам европейскими странами туристических виз. Его слова приводит телерадиокомпания ERR.

«Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем», — сказал он.

По словам эстонского министра, в условиях боевых действий нельзя позволять россиянам «отдыхать и заниматься шоппингом» на территории Евросоюза.

7 июля стало известно, что визовый центр Словакии в РФ объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки.

Накануне стало известно, что Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года. Местное издание «Дан» писало, что в дальнейшем власти также планируют ввести визы для туристов из Турции, Китая и ряда других стран, чтобы синхронизировать свою политику с правилами Евросоюза к концу 2027 года. К приему заявлений на визы рассчитывают привлечь компанию VFS Global, занимающуюся приемом документов и биометрии для многих государств Шенгенской зоны.

Ранее россиянам открыли онлайн-доступ к визам на Тайвань.