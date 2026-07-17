Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Контрабандист притворился пилотом и пытался перевезти под одеждой 10 кг кокаина

В Колумбии задержали наркокурьера, который выдавал себя за пилота авиакомпании
PoliciaColombia/X

В международном аэропорту Боготы задержали мужчину, который пытался вывезти 10 кг кокаина, выдавая себя за пилота коммерческой авиакомпании. Об этом сообщает издание People.

Подозреваемый, гражданин Испании Карлос Барберия Эрнандо, был остановлен 13 июля при прохождении проверки безопасности перед рейсом в Барселону.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Национальной полиции Колумбии обратили внимание на несоответствия в его внешности: форма пилота выглядела неподходящей, а некоторые аксессуары не соответствовали тем, что выдают авиакомпании.

После дополнительного досмотра сканер обнаружил шесть плотно заклеенных пакетов, спрятанных под одеждой пассажира. По данным полиции, изъято около 25 тысяч доз кокаина.

Выяснилось, что хотя мужчина проходил летную подготовку несколько лет назад, он не является лицензированным пилотом и не работает в авиации. Его арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время следователи устанавливают возможные каналы распространения запрещенных веществ в Европе.

Ранее стюардесса везла в багаже крупную партию наркотиков и попалась при досмотре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!