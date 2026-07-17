Контрабандист притворился пилотом и пытался перевезти под одеждой 10 кг кокаина

В Колумбии задержали наркокурьера, который выдавал себя за пилота авиакомпании

В международном аэропорту Боготы задержали мужчину, который пытался вывезти 10 кг кокаина, выдавая себя за пилота коммерческой авиакомпании. Об этом сообщает издание People.

Подозреваемый, гражданин Испании Карлос Барберия Эрнандо, был остановлен 13 июля при прохождении проверки безопасности перед рейсом в Барселону.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Национальной полиции Колумбии обратили внимание на несоответствия в его внешности: форма пилота выглядела неподходящей, а некоторые аксессуары не соответствовали тем, что выдают авиакомпании.

После дополнительного досмотра сканер обнаружил шесть плотно заклеенных пакетов, спрятанных под одеждой пассажира. По данным полиции, изъято около 25 тысяч доз кокаина.

Выяснилось, что хотя мужчина проходил летную подготовку несколько лет назад, он не является лицензированным пилотом и не работает в авиации. Его арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время следователи устанавливают возможные каналы распространения запрещенных веществ в Европе.

Ранее стюардесса везла в багаже крупную партию наркотиков и попалась при досмотре.