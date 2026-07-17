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Общество

В Нижневартовске сняли вызвавшие скандал таблички с «разжалованным» Жуковым

«Подъем»: в Нижневартовска сняли таблички на улице Жукова без слова «маршал»
Telegram-канал ЧП Нижневартовск. Происшествия

В Нижневартовске заменят таблички с названием улицы Маршала Жукова, на которых отсутствовало звание полководца. Об этом сообщили изданию «Подъем» в городской администрации.

В мэрии уточнили, что управляющая компания уже сняла не соответствующие названию улицы указатели. Вместо них установят новые таблички с корректным написанием.

«По информации управляющей компании, таблички сняли, они будут заменены на новые», — сообщили в администрации.

При этом городские власти не стали уточнять, по чьей вине были изготовлены и установлены таблички с ошибкой.

На отсутствие воинского звания Жукова на новых указателях с названием улицы в его честь обратили местные жители. Информация об этом с фотографиями разошлась по соцсетям и вызвала общественный резонанс.

Местные Telegram-каналы высказывали предположение о том, что установившая таблички управляющая компания решила сэкономить, убрав из названия улицы одно слово.

«Произошло чудо. Чудо экономии. Чудо минимализма. Чудо, которое заставило бы плакать любого лингвиста и смеяться любого бухгалтера», — говорится в одном из сообщений.

Улица Маршала Жукова находится в северо-восточной части Нижневартовска, проходя от улицы Дружбы Народов до Интернациональной через проспект Победы. Изначально она являлась частью внутриквартальных проездов 16-го микрорайона и носила проектный порядковый номер, а свое нынешнее название получила в 1995 году по решению горссовета. В 2020 году в сквере на пересечении этой улицы с проспектом Победы был установлен памятник маршалу Жукову.

Ранее на фасаде краснодарской многоэтажки повесили адресные таблички с ошибкой в слове «космонавт».

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