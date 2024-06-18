На фасаде Краснодарской многоэтажки повесили адресные таблички с ошибкой в слове космонавт

В Краснодаре на фасаде пятиэтажки появились адресные таблички с ошибкой в слове «космонавт», оно написано через букву «ф». Об этом сообщается в Telegram-канале «Кубань 24».

Адресные таблички на панельной пятиэтажке заменили после капитального ремонта, на фасаде дома красуется новенькая табличка с надписью: «Улица Космонафта Гагарина». Кто является заказчиком и изготовителем таблички, не уточняется. Местные жители такой подход к делу назвали позором.

«Да, смешно вышло. Ну как смешно, нелепо. Деньги-то мы на капремонт сдаем исправно, а за наши деньги вот такое сделали», — рассказала kp.ru жительница Краснодара.

Дом № 246 не единственный, который был отремонтирован, однако на соседних многоэтажках установлены адресные таблички без ошибок.

До этого сообщалось, что в Обнинске Калужской области на одном из домов появился предвыборный баннер с орфографической ошибкой. На плакате слово «российская» было написано с одной буквой «с». В комитете по взаимодействию со СМИ администрации города сложившуюся ситуацию объяснили человеческим фактором и отметили, что «обеспокоены» ошибкой.

Ранее учительница составила список книг для чтения на лето с ошибками.