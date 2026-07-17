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Общество

19-летняя россиянка получила реальный срок за спаивание подростков

В Красноярском крае осудили девушку, поившую подростков алкоголем
Виталий Тимкив/РИА Новости

Манский районный суд Красноярского края приговорил 19-летнюю девушку к четырем годам колонии общего режима за вовлечение подростков в систематическое употребление алкоголя. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, осенью 2025 года жительница деревни Малая Камарчага неоднократно приглашала к себе домой знакомых в возрасте 13, 14 и 15 лет, где они вместе распивали спиртное.

Алкоголь она покупала сама, а общение с несовершеннолетними организовывала через мессенджер, где создала группу «Собутыльники». Один из подростков до этого никогда не пробовал спиртное, но после первой встречи стал приходить снова.

Родители узнали о происходящем, когда дети начали возвращаться домой с признаками опьянения. Мать одного из мальчиков застала сына в доме девушки. На ее претензии та ответила: «Я предложила, а они не отказывались».

В суде девушка вину не признала, однако суд счел доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор.

Ранее замдиректора частной школы Петербурга спаивал учеников и показывал им порно.

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