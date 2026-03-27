Замдиректора частной школы Петербурга спаивал учеников и показывал им порно

В Петербурге 33-летний заместителя директора частной школы подозревают в развратных действиях в отношении учеников. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, мужчина начал общаться с одним из подростков в феврале. Он неоднократно приглашал его в кафе, распивал алкоголь и курил кальян. Неделю назад мужчина пригласил ученика в ресторан, где они снова выпили. Затем он предложил снять номер в отеле. Там мужчина включил порнографию и начал удовлетворять себя.

Также известно, что в метро он показывал порнофильмы 14- и 15-летним мальчикам. Известно, что подозреваемый занимает должность заместителя директора школы по учебной работе, отвечает за составление учебной программы и работу с преподавателями. Его коллега сообщил 78.ru, что мужчина сейчас находится в больнице. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого в Брянске мужчина получил 6 лет колонии за совращение двух девочек. Ранее судимый мужчина познакомился с 15-летней девочкой в сети после чего неоднократно приезжал в Брянск для встреч с ней. Также следствие доказало его причастность к преступлениям в отношении 13-летней дочери знакомого.

Ранее в Архангельске учитель заманил в гости двух подростков и совратил.