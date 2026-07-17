«Всероссийский день поля — 2026» представил достижения отечественного АПК

На крупнейшей в России ежегодной выставке достижений агропромышленного комплекса (АПК) «Всероссийский день поля» представили передовые достижения отечественного АПК. Об этом сообщили в Telegram-канале Минсельхоза России.

Отмечается, что министр Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко ознакомились с экспозицией выставки. Мероприятие развернулось в Сибирском агропарке. Площадь выставки составила 40 гектаров.

«Здесь представлено множество инновационных решений в части селекции и генетики, систем питания и средств защиты растений, механизации. Агропромышленный комплекс является гордостью России», — отметила глава Минсельхоза.

По ее словам, АПК производит много продуктов питания, полностью обеспечивая продовольствием страну и поставляя продукцию в 160 стран мира. Лут подчеркнула, что российский АПК вносит вклад в мировую продовольственную безопасность.

«Нам точно есть, чем гордиться, и «Всероссийский день поля» — прекрасная возможность узнать больше о нашем АПК», — добавила министр.

В свою очередь, Томенко назвал Алтайский край одним из лидеров страны в сфере сельского хозяйства и безусловным лидером в Сибири.

«Наши предприятия вносят свой значительный вклад и в обеспечение продовольственной безопасности России, и в развитие сельхозмашиностроения, и в научной сфере – в том числе в областях селекции и семеноводства. Наш рекордный урожай прошлого года в объеме 10 млн тонн тому подтверждение», — отметил глава региона.

В Минсельхозе уточнили, что на выставке представили современные достижения отрасли, включая новинки сельхозтехники и оборудования, полимерные решения для АПК, а также системы питания и защиты растений.