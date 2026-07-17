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Общество

В Госдуме объяснили Великой депрессией отказ принимать школьников в 10-й класс

Вассерман назвал Великую депрессию причиной отказов в приеме в 10-й класс
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Причиной отказов школьникам в зачислении в 10-й класс стала Великая депрессия мирового масштаба. Об этом заявил член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман «Подъему».

«Сейчас по всему миру бушует не просто экономический кризис, а очередная Великая депрессия. И хотя нас она затронула гораздо меньше, чем страны, все еще почему-то называющие себя развитыми, но и у нас есть экономические проблемы», — заявил Вассерман.

Депутат Госдумы отметил, что образование в профессиональных училищах и техникумах обходится дороже школьного, но эти расходы быстрее окупаются, так как выпускник после учебы с большой вероятностью будет трудоустраиваться, а не поступать в вуз.

Второй причиной Вассерман назвал перестройку системы образования под запросы школьников, которые хотят пораньше начать зарабатывать. По его словам, это явление задевает и тех, кто такого желания не испытывает.

Кроме того, депутат указал на острый дефицит учителей. В связи с этим, отметил он, школы вынуждены сокращать часть образовательных программ и направлять имеющихся педагогов туда, где отдача от их труда окупается быстрее.

Предположения о связи отказов в зачислении с призывом в армию Вассерман назвал несостоятельными. Он напомнил, что учащиеся колледжей имеют отсрочку от призыва, и шансы поступить после обучения в вуз у них ненамного меньше.

Ранее в Госдуме ответили, могут ли школы не принимать учеников в 10-е классы.

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