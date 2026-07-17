Гендиректор LIFE и SHOT рассказал о главном конкурентным преимуществе медиа

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и Telegram-канала SHOT Денис Арапов выступил на дискуссии «Лидеры против медиаперсонажей: как на самом деле работает влияние и строится экономика доверия», которая прошла 17 июля в рамках Российской креативной недели.

В своей речи Арапов отметил, что сегодня влияние медиа определяется не количеством просмотров, а реальными изменениями, которых удается добиться благодаря журналистской работе. По его словам, аудитория приходит в редакцию не только за информацией, но и за помощью в решении конкретных проблем, а подписчики становятся полноценными участниками медиапроцессов.

Спикер подчеркнул, что современное общество переживает кризис доверия, затрагивающий государственные институты, бизнес, общественные организации и СМИ. В этих условиях ключевым преимуществом становится не скорость публикации, а доверие аудитории, которое формируется благодаря последовательной, честной и профессиональной работе.

По словам Арапова, именно поэтому LIFE и SHOT уделяют особое внимание проверке информации, прозрачности редакционных процессов и готовы признавать ошибки, если они возникают. Он также отметил, что современные медиа уже не могут ограничиваться ролью сторонних наблюдателей: аудитория ожидает качественной информации, открытого диалога, понятной ценностной позиции и практической помощи.

Отдельное внимание глава объединённой редакции уделил развитию экспертной журналистики и постоянной обратной связи с читателями. По его мнению, такой формат взаимодействия позволяет редакции инициировать общественно значимые изменения — от решения повседневных проблем граждан до появления законодательных инициатив.

Ранее Арапов рассказал на ПМЭФ о влиянии ИИ на работу редакций.