Ортопед объяснил, как выбрать хорошую ортопедическую подушку

Правильно подобранная ортопедическая подушка помогает поддерживать физиологичное положение головы, шеи и позвоночника во время сна, снижает нагрузку на шейный отдел, способствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения. Добиться такого эффекта можно только при правильном выборе изделия, рассказал «Газете.Ru» Михаил Игнатов, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА.

«Одним из наиболее подходящих материалов для основания ортопедической подушки считается вязкоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти. Он адаптируется к анатомическим особенностям человека, обеспечивая необходимую поддержку головы и шейного отдела позвоночника», — объяснил он.

Не менее важен материал наволочки. Предпочтение стоит отдавать воздухопроницаемым тканям, например вискозе, лиоцеллу или велюру. Наволочек из полиэстера лучше избегать, так как полиэстер хуже пропускает воздух.

Выбор модели зависит и от привычной позы во время сна. Тем, кто обычно спит на боку, подойдет подушка с одним анатомическим валиком и специальной выемкой под шею. Если человек часто меняет положение во сне, лучше выбрать модель с двумя валиками, которые обеспечивают поддержку головы независимо от позы.

«При выборе важно попробовать изделие и убедиться, что голова полностью располагается на поверхности подушки и не соскальзывает. Один из наиболее распространенных размеров ортопедических подушек — 38 × 60 см. При этих параметрах можно свободно менять положение во сне, не теряя поддержки головы и шеи», — поделился врач.

Высота подушки должна быть такой, чтобы во время сна позвоночник сохранял ровное горизонтальное положение и не имел боковых перегибов в шейном отделе. В качестве ориентира можно использовать размер одежды: для размера S обычно подходят валики высотой 10 и 8 см, для M — 12 и 10 см, для L — 14 и 12 см.

«Важно помнить, что ортопедическая подушка имеет ограниченный срок службы. При покупке необходимо обращать внимание на гарантию производителя. Чаще всего она составляет от одного до трех лет, но некоторые производители гарантируют сохранение ортопедических свойств изделия в течение пяти лет», — отметил он.

Подушку рекомендуется заменить, если она перестала держать форму, на ней появились заломы или вмятины, которые не восстанавливаются после снятия нагрузки. Еще один повод задуматься о покупке нового изделия, если после сна возникают дискомфорт или боли в области шеи, хотя раньше подушка обеспечивала комфортную поддержку.

Ранее сомнолог предупредила о неожиданной опасности перьевой подушки.