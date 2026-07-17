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Общество

Россиян предупредили, какие квартиры сложнее всего продать через несколько лет

Эксперт Зубик: студии в спокойной рыночной фазе теряют аудиторию
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

На вторичном рынке быстрее всего теряют ликвидность квартиры, которые изначально покупались без стратегии, «на эмоциях» или под ситуативный спрос. Об этом «Газете.Ru» рассказал Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent.

«На мой взгляд, через 3-5 лет будет довольно сложно продать объекты с неликвидной планировкой, с чрезмерно маленькой площадью или спорными характеристиками дома и локации», — считает эксперт.

Если говорить о планировках, то сейчас спросом пользуются евро-формат, мастер-блоки, наличие гардеробных и достаточного количества санузлов. И, наоборот, ликвидность квартиры снижают длинные темные коридоры, большая нежилая площадь, маленькие кухни и отсутствие мест хранения. Покупатель стал гораздо более требовательным к функциональности пространства, особенно на фоне распространения удаленной работы и роста времени, проводимого дома.

«Отдельный пункт – это студии. Если в период активного роста рынка такие квартиры пользовались ажиотажным спросом у инвесторов и покупателей с ограниченным бюджетом, то в более спокойной рыночной фазе аудитория существенно сужается. При этом объем предложения довольно высок, что делает конкуренцию за покупателя жесткой», — отметил Виктор Зубик.

Кроме того, сложно продаются квартиры в домах с плохой транспортной доступностью, нехваткой социальной инфраструктуры, сложностями с парковкой. Плохо продаются и квартиры в старом фонде, хотя, пожалуй, «сталинки» и «хрущевки» в определенных локациях под реновацию имеют свою аудиторию. Дома же постройки 1970-80 годов, особенно 9- и 12-этажные типовые серии, рискуют превратиться в «мертвый груз». И даже качественный ремонт в таких случаях не всегда способен компенсировать базовые недостатки объекта.

«Возникают трудности с продажей и в проектах с переизбытком предложения. Когда в одном районе одновременно вводится большое количество однотипного жилья, собственнику приходится конкурировать не только с соседями на вторичном рынке, но и с застройщиком, который предлагает рассрочки, субсидированные ставки и свежий продукт», — подчеркнул эксперт.

В перспективе нескольких лет наиболее устойчивыми остаются квартиры с понятной семейной планировкой (евро-3 и евро-4), с хорошей транспортной связностью и сбалансированным соотношением цены и качества. Именно ликвидность, а не только стартовая стоимость покупки, становится одним из ключевых критериев разумной инвестиции в недвижимость.

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