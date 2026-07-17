Эксперт по недвижимости назвал недооцененные плюсы и минусы жизни за МКАДом

Эксперт Ивлев: жизнь за МКАД подходит не всем, но для многих — рационально

Переезд из Москвы в область становится все более популярным. Однако жизнь за МКАД имеет свои плюсы и минусы, и подходит она далеко не всем. О том, какие мифы и стереотипы окружают Подмосковье и как на самом деле обстоят дела с транспортом, инфраструктурой и качеством жизни, «Газете.Ru» рассказал эксперт рынка недвижимости, предприниматель, основатель Buhlovo Park Илья Ивлев.

Цены на московские квадратные метры продолжают расти, удаленный и гибридный график становятся привычными — на этом фоне переезд в Московскую область выглядит как рациональное решение. Но мифов о жизни за МКАД по-прежнему много.

Первый и главный миф — что жилье в Подмосковье значительно дешевле. Ивлев объясняет:

«В ближайших городах-спутниках цены за последние годы заметно выросли. Экономия есть, но разрыв активно сокращается, особенно в новых ЖК с развитой инфраструктурой».

Второй миф — о транспортных проблемах.

«Запуск МЦД и строительство хордовых магистралей изменили логистику, — говорит эксперт. — Сегодня из Красногорска, Мытищ или Одинцова до центра Москвы можно добраться быстрее, чем из некоторых спальных районов внутри МКАД».

Третий миф — отсутствие инфраструктуры. Современные жилые комплексы строятся с детскими садами, школами и магазинами. Но Ивлев предупреждает: «Инфраструктура должна быть не просто обещана на рендерах, а обеспечена документами уже сейчас».

Качество жизни за МКАД — вопрос приоритетов. Семьи с детьми часто выбирают Подмосковье за спокойную среду, простор и близость к природе. За это приходится платить временем на дорогу и зависимостью от личного транспорта.

Ивлев подчеркивает: важно рассчитывать не только цену квартиры, но и ежедневные расходы на дорогу. В 2026 году рыночные ипотечные ставки держатся на уровне 16–20%, льготная семейная ипотека в области доступна под 6%, но с лимитом 6 млн рублей против 12 млн для Москвы. Разница в ценах становится критической.

«Переезд в Подмосковье — это обмен столичной суеты на планирование и расчет, — резюмирует Илья Ивлев. — Он подходит тем, кто готов строить быт системно. Если работа жестко привязана к центру, лучше остаться в Москве. Если нужен простор и другая экономика жизни, ищите проект с крепким фундаментом и перспективой».

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