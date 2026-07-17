Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

Технолог объяснил, как правильно выбирать мясную продукцию онлайн

Технолог Сараев: у мясной продукции онлайн важно изучать маркировку
Chatham172/Shutterstock/FOTODOM

При выборе мясной продукции онлайн покупатель уже не может самостоятельно оценить внешний вид товара или условия его хранения до получения заказа. На что стоит обратить внимание, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт, «Газете.Ru» рассказал ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев.

«Многие выбирают продукт по фотографиям, отзывам или рейтингу товара. Однако при покупке мясной продукции гораздо важнее внимательно изучить информацию в карточке товара. Именно она позволяет понять, что именно вы покупаете и при каких условиях продукт должен храниться. Отсутствие обязательной информации – повод отказаться от покупки», – отметил эксперт.

В карточке товара должны быть указаны полное наименование продукции, состав, сведения о производителе, срок годности, условия хранения и рекомендации после вскрытия упаковки.

Эксперт также рекомендует внимательно относиться к товарам, которые продаются с существенными скидками.

«Сама по себе акция не говорит о низком качестве продукции – зачастую это обычная маркетинговая механика. Однако если скидка очень большая, стоит дополнительно обратить внимание на срок годности. Иногда по сниженной цене реализуется продукция с небольшим остаточным сроком хранения. Если вы не планируете использовать продукт сразу после получения, лучше выбрать товар с более длительным сроком годности», – отметил он.

Значение имеет и выбранный интервал доставки.

«Если есть возможность, лучше выбирать более ранние интервалы. В течение дня автомобиль курьера выполняет множество заказов, крышка сумки для хранения постоянно открывается, поэтому для скоропортящейся продукции утренние и дневные интервалы предпочтительнее вечерних», – рассказал эксперт.
Он добавил, что многие покупатели совершают ошибку уже после получения заказа.

«Пока разбираются остальные покупки, мясная продукция может полчаса пролежать в прихожей или на кухонном столе. В теплое время года этого иногда достаточно, чтобы нарушилась холодовая цепь. Поэтому такие продукты лучше сразу убрать в холодильник, а уже потом разбирать остальные покупки», – подчеркнул Сараев.

Эксперт также советует внимательно осматривать упаковку в момент получения заказа.

«Если нарушена герметичность, повреждена упаковка, отсутствует вакуум или внутри появился конденсат, лучше сразу отказаться от товара и зафиксировать это при получении. После завершения заказа доказать, что нарушение возникло до передачи продукции покупателю, значительно сложнее», – отметил он.

Ранее россиянам рассказали, в какой колбасе почти нет мяса.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!