Технолог объяснил, как правильно выбирать мясную продукцию онлайн

При выборе мясной продукции онлайн покупатель уже не может самостоятельно оценить внешний вид товара или условия его хранения до получения заказа. На что стоит обратить внимание, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт, «Газете.Ru» рассказал ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев.

«Многие выбирают продукт по фотографиям, отзывам или рейтингу товара. Однако при покупке мясной продукции гораздо важнее внимательно изучить информацию в карточке товара. Именно она позволяет понять, что именно вы покупаете и при каких условиях продукт должен храниться. Отсутствие обязательной информации – повод отказаться от покупки», – отметил эксперт.

В карточке товара должны быть указаны полное наименование продукции, состав, сведения о производителе, срок годности, условия хранения и рекомендации после вскрытия упаковки.

Эксперт также рекомендует внимательно относиться к товарам, которые продаются с существенными скидками.

«Сама по себе акция не говорит о низком качестве продукции – зачастую это обычная маркетинговая механика. Однако если скидка очень большая, стоит дополнительно обратить внимание на срок годности. Иногда по сниженной цене реализуется продукция с небольшим остаточным сроком хранения. Если вы не планируете использовать продукт сразу после получения, лучше выбрать товар с более длительным сроком годности», – отметил он.

Значение имеет и выбранный интервал доставки.

«Если есть возможность, лучше выбирать более ранние интервалы. В течение дня автомобиль курьера выполняет множество заказов, крышка сумки для хранения постоянно открывается, поэтому для скоропортящейся продукции утренние и дневные интервалы предпочтительнее вечерних», – рассказал эксперт.

Он добавил, что многие покупатели совершают ошибку уже после получения заказа.

«Пока разбираются остальные покупки, мясная продукция может полчаса пролежать в прихожей или на кухонном столе. В теплое время года этого иногда достаточно, чтобы нарушилась холодовая цепь. Поэтому такие продукты лучше сразу убрать в холодильник, а уже потом разбирать остальные покупки», – подчеркнул Сараев.

Эксперт также советует внимательно осматривать упаковку в момент получения заказа.

«Если нарушена герметичность, повреждена упаковка, отсутствует вакуум или внутри появился конденсат, лучше сразу отказаться от товара и зафиксировать это при получении. После завершения заказа доказать, что нарушение возникло до передачи продукции покупателю, значительно сложнее», – отметил он.

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