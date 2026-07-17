Врач объяснила, как правильно расслабить блуждающий нерв

Расслабить блуждающий нерв, по которому идут команды парасимпатической нервной системы, помогут некоторые простые способы, в числе которых правильное дыхание и массаж живота. Об этом kp.ru сообщила кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог Мария Коновалова.

В первую очередь специалист посоветовала следить за положением головы. Постоянный наклон к смартфону или компьютеру провоцирует перерастяжение мышц шеи, из-за чего короткие разгибатели могут сдавливать блуждающий нерв.

Врач подчеркнула, что ежедневно следует уделять несколько минут практике для подзатылочной области. Нижний край черепа сзади следует мягко разминать, задерживаясь на чувствительных точках до 15 секунд. После этого необходимо медленно перевести взгляд к плечу, вслед за глазами наклонить голову, не выдвигая ее вперед, задержаться при появлении легкого натяжения, а после выдоха удерживать положение около 20 секунд. Затем голову нужно плавно вернуть в исходное положение и повторить упражнение в другую сторону.

Однако эксперт предупредила, что выполнять такую практику нельзя при нестабильности шейного отдела позвоночника, выраженных головных болях без обследования, грыжах, повышенном артериальном давлении, травмах шеи и остром болевом синдроме.

Также Коновалова порекомендовала использовать глубокое дыхание для расслабления грудной клетки. Для этого нужно сесть или встать прямо, сделать медленный вдох через нос, начиная с живота и постепенно подключая грудную клетку, а затем плавно выдохнуть через рот или нос. Выдох должен быть длиннее вдоха, например на четыре и шесть счетов соответственно. Упражнение рекомендуется повторить от 8 до 12 раз.

Эксперт напомнила и о важности правильной осанки и состояния стоп.

«Напряжение в шее часто начинается снизу. Неустойчивые голеностопы и слабые колени заставляют тело компенсировать напряжением выше. Выбирайте удобную обувь с закрытой пяткой и амортизацией, без высоких каблуков. Ходите с правильным перекатом: с пятки на носок с отталкиванием большим пальцем», — объяснила она.

Помимо этого, врач отметила важность мягкого массажа живота. рекомендацией стал мягкий массаж живота. Блуждающий нерв имеет множество ветвей в брюшной полости, а регулярное бережное воздействие на эту область помогает восстановить ее подвижность и гармоничную работу.

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