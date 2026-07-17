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Общество

Больше трети россиян раздражает традиция аплодировать пилоту после посадки

Более трети россиян хотя бы раз аплодировали пилоту после посадки самолета
Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отношение к аплодисментам на борту остается неоднозначным. Более трети опрошенных (36%) россиян воспринимают аплодисменты негативно: из них 19% признались, что их раздражает привычка хлопать пилотам после приземления, поскольку они считают это обычным выполнением работы.

Это показал опрос сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 17% заявили, что не понимают эту традицию и считают, что она не имеет особого смысла. 38% россиян признались, что нейтрально относятся к традиции.

В то же время почти каждый четвертый россиянин (23%) поддерживает традицию и считает аплодисменты способом выразить благодарность экипажу за безопасный полет. Еще 3% участников опроса признались, что никогда не слышали о подобной традиции.

Несмотря на неоднозначное отношение к аплодисментам, многие пассажиры хотя бы раз сами принимали в них участие. Более трети россиян (39%) рассказали, что хлопали пилоту после посадки самолета: из них 14% признались, что делают это регулярно и нередко сами начинают аплодисменты. Еще 15% респондентов признались, что хотели бы поддержать экипаж аплодисментами, но так и не решились сделать это. При этом почти половина опрошенных (46%) заявили, что никогда не хлопали пилотам после посадки и не планируют этого делать.

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