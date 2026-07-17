Россиянам рассказали, кому проиндексирует пенсии в августе

С 1 августа в России проиндексируют накопительные пенсии, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

«Повышение связано с инвестиционным доходом, полученным по итогам прошлого года. Размер стандартных накопительных пенсий увеличится на 17,3%, срочных пенсионных выплат — на 19,3%. Последние получают участники программы государственного софинансирования пенсий и граждане, направившие материнский капитал на формирование пенсионных накоплений», — объяснила она.

По мнению Волковой, эта индексация показывает, что уровень дохода после выхода на пенсию зависит не только от государственных выплат.

«Все большую роль начинают играть собственные накопления, которые могут приносить инвестиционный доход и увеличивать будущие пенсионные выплаты. Накопительную пенсию стоит воспринимать не как второстепенное дополнение к государственной, а как полноценный элемент личной финансовой стратегии», — поясняет эксперт.

Главный вывод: чем раньше человек начинает задумываться о финансовом будущем, тем больше возможностей сформировать капитал. Пенсионное планирование не стоит откладывать в ожидании более высоких доходов или «подходящего момента». В долгосрочной перспективе именно время становится главным фактором. Даже небольшие, но регулярные действия дают значительно больший результат, чем попытка начать копить незадолго до выхода на пенсию.

Волкова убеждена, что пенсионное планирование должно стать частью общей системы управления личными финансами.

«Речь не только о размере будущей пенсии, но и о создании финансового резерва, который позволит чувствовать себя увереннее после завершения трудовой деятельности. Чем раньше человек начинает выстраивать такую систему, тем меньше его благополучие будет зависеть от внешних обстоятельств», — отмечает эксперт.

Нынешнюю индексацию Волкова рассматривает как повод задуматься не только о сегодняшних выплатах, но и о собственной стратегии долгосрочных накоплений.

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