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Общество

Петербуржцев пригласили на караоке-вечера

В Петербурге перед «Пикником Афиши х Сбер» пройдет серия караоке-вечеров
Представлено Московским рынком

Серия караоке-вечеров пройдет в преддверии «Пикника Афиши х Сбер» на Московском рынке в Санкт-Петербурге 18 и 25 июля, а также 1 августа. Участники смогут исполнить песни артистов фестиваля, принять участие в розыгрыше билетов и познакомиться с программой предстоящего события, сообщили организаторы.

В программу войдут композиции исполнителей, заявленных в лайнапе фестиваля, а также других музыкантов, в том числе Feduk, Cream Soda, Zoloto, GONE.Fludd и Найка Борзова.

Площадкой проведения станет Московский рынок — историческое пространство Санкт-Петербурга, где сегодня работают более 20 ресторанных концепций, кафе, баров и гастрономических лавок. Регулярная событийная программа сделала рынок одной из заметных городских площадок для культурных мероприятий.

«Пикник Афиши х Сбер» пройдет 8 августа на Елагином острове.

Организаторы подготовили для гостей пять музыкальных сцен, выступления более 50 артистов, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, мастер-классы, спортивные активности и луна-парк под открытым небом.

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