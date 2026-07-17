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Общество

В Калифорнии принят закон, гарантирующий, что детей будет обучать человек, а не ИИ

NYP: в Калифорнии приняли закон, что детей будет обучать человек, а не ИИ
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Калифорнии принят закон, гарантирующий, что детей будет обучать человек, а не искусственный интеллект, пишет New York Post.

С 2027 года в государственных школах Калифорнии будет запрещено использовать учителей с искусственным интеллектом для обучения учеников с 1 по 12 класс. Губернатор Гэвин Ньюсом подписал поправку к образовательному кодексу, согласно которой все сотрудники и подрядчики школ должны быть «физическими лицами».

Законопроект № 2148 допускает использование ИИ лишь в качестве дополнительного инструмента — например, как репетиторское программное обеспечение. Однако обучением может заниматься только человек. Изначально предлагался полный запрет на любые образовательные технологии, но законодатели смягчили текст, сохранив возможность вспомогательных цифровых решений.

Как пишут СМИ, новый запрет вводится на фоне роста частных школ с ИИ в Калифорнии. Например, в Санта-Монике в следующем месяце открывается частная школа, работающая на искусственном интеллекте, с ежегодной платой за обучение $65 тысяч.

Ранее ChatGPT доказал 50-летнюю гипотезу из теории графов.

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