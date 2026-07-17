Россиянам рассказали, как избавиться от привычки покупать ненужные вещи

Для многих людей выбор и покупка новых вещей становятся интересным времяпрепровождением, которое помогает им отвлекаться от тревожных мыслей. Однако важно избавиться от привычки покупать большое количество ненужных вещей, поработав над собственным мышлением и восприятием происходящих в жизни событий. Об этом НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Специалист объяснил, что факт покупки провоцирует выработку позитивных и приятных эмоций, которые отвлекают человека от его переживаний. Однако такой способ отвлечения от проблем приводит к замкнутому кругу, вынуждающему постоянно приобретать новые вещи, чтобы опять испытать положительные эмоции.

При этом, по словам психолога, ситуация усугубляется, если у человека нет других способов успокоить свою нервную систему и получить удовольствие. Тем, кто склонен к импульсивным покупкам, рекомендуется искать более полезные способы улучшить свою жизнь. Также следует изменить восприятие событий, которые провоцируют негативную реакцию.

«Нужно убирать первопричину в виде эмоционально нестабильного состояния. Секрет избавления от нежелательных поступков в том, чтобы избавиться от негативных эмоций. Сделать так, чтобы сталкиваясь в течение дня с обычными ситуациями, человек оставался в спокойном состоянии, либо в позитивных эмоциях. И тогда все эти действия пропадают сами по себе, потому что больше не имеет смысла. И это работа на уровне мышления, эмоциональных реакций, восприятия», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в борьбе с такой проблемой помогут когнитивно-поведенческая психотерапия и АВС-схема, определяющая все ситуации, которые вызывают негативные эмоции.

Основатель бренда Sabellino Марина Юшваева до этого говорила, что избежать импульсивных трат удастся, если перед покупкой взять паузу на сутки. Эксперт также посоветовала подумать, куда можно надеть вещь в ближайшие две недели. По ее словам, если есть конкретный ответ, то это осознанный выбор.

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