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Общество

Пенсионер продал машину и отдал мошенникам 11 млн рублей в обмен на флешки

В Нижнем Новгороде пенсионер поверил мошенникам и лишился 11 млн рублей
Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде 78-летний пенсионер за месяц отдал мошенникам все накопления и продал машину. Об этом сообщает УМВД области.

Неизвестные связались с пожилым мужчиной под видом сотрудников правоохранительных органов. Звонивший сообщил пенсионеру, что он подозревается в оказании спонсорской помощи недружественной стране и вынудил продать машину.

Вырученные от продажи деньги вместе с накоплениями необходимо было передать курьерам. Первые 3 млн рублей пенсионер отдал неизвестной женщине на соседней улице, завернув деньги в пакет и перемотав скотчем. Через несколько дней он передал еще 2,5 млн рублей мужчине на том же месте. Спустя еще две недели пенсионер завернул в одежду почти 4 млн рубле и передал пособникам аферистов.

Взамен на все суммы он получал флешки. Общий ущерб составил 11 млн рублей. рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мошенники заставили петербурженку оставить ключи под ковриком и украли 3,3 млн рублей.

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