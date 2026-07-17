Россиянам рассказали, как правильно удалить пятна от кофе

Пятна от кофе на одежде можно легко отстирать с разных видов ткани, если следовать ряду рекомендаций. Об этом kp.ru рассказала эксперт по клинингу и специалист по выведению всевозможных пятен Аида Синицына.

«Пятно от кофе, особенно свежее, можно легко отстирать. Первое правило, промойте его большим количеством холодной водой с изнанки ткани. Потом намыльте хозяйственным мылом или мылом от пятен и оставьте на 15 минут. Можно помочь зубной щеткой, ее щетинки выталкивают кофе из волокон ткани механически», — объяснила специалист.

Светлые белые вещи и скатерти она посоветовала промыть холодной водой и нанести на пятно 3% перекись водорода, оставив на 5-10 минут. Затем следует тщательно прополоскать ткань. Однако на некоторых цветных материалах перекись может повредить окраску, поэтому действовать нужно с особой осторожностью.

По словам эксперта, деликатные ткани, такие как шерсть и шелк, нужно промыть от загрязнений под холодной водой, после чего нанести теплый аптечный глицерин с помощью ватного диска. Спустя 30-60 минут обработанный участок необходимо прополоскать водой.

Синицына добавила, что для борьбы со свежими пятнами подходит и другой способ. Загрязнение необходимо намочить под краном, а потом нанести лимонный сок. Через 10 минут следует снова промыть место водой. После этого вещь нужно постирать, добавив средство с энзимами.

Кроме того, специалист посоветовала использовать карандаши-пятновыводители. Перед применением их кончик необходимо окунуть в кипяток для активации, обработать пятно до появления пены, а затем смыть средство водой. Также можно нанести на загрязнение кашицу из 100% перкарбоната натрия или кислородного отбеливателя, которые активируются очень горячей водой. При этом кислородные пятновыводители не подходят для изделий из шелка, шерсти и кашемира.

Врач-терапевт, врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Полина Лепилова до этого говорила, что стирать перед первым использованием нужно не только нижнее белье, но и остальную одежду, включая рубашки, брюки, верхнюю одежду и головные уборы. Также, по ее словам, сразу после примерки новой вещи следует принять душ или хотя бы протереть кожу влажными салфетками.

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