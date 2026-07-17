Юные пилоты сразятся за Кубок «Аэрофлота» по картингу

Второй Кубок «Аэрофлота» по картингу пройдет в Москве 30 августа в рамках суперфинала фестиваля «Московский Спорт Картинг Фест». Турнир проводится при поддержке крупнейшего российского авиаперевозчика второй год подряд и объединит юных спортсменов в возрасте от 9 до 14 лет, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что принять участие в соревнованиях смогут все дети, показавшие лучшее время в квалификационных заездах. Для этого им до 14 августа необходимо зарегистрироваться на ресепшн картинг-центров Miks «Дубровка» или Miks «Смоленская» и пройти бесплатную квалификацию на автосимуляторах.

Участники, показавшие лучшие результаты, с 15 по 25 августа пройдут бесплатное обучение, после чего выступят на суперфинале турнира.

Победители соревнований получат призы от «Аэрофлота». За первое место, как сообщается, предусмотрены сертификаты на перелет для двух человек по всей маршрутной сети авиакомпании, за второе — сертификаты на перелет для двух человек на внутренних рейсах, за третье — 30 тыс. миль программы «Аэрофлот Бонус».

Компания напомнила, что сотрудничает с детской академией Miks Karting Academy с 2025 года. Партнерство направлено на поддержку молодых спортсменов и популяризацию автоспорта среди детей и молодежи.

Также в день суперфинала для гостей фестиваля «Московский Спорт Картинг Фест» проведут турнир по симрейсингу, Гран-при блогеров, интерактивные площадки, лекторий о карьере в спорте и заезды на детских картах для детей в возрасте от трех до пяти лет.