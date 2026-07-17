Казаки продолжили теснить противника на славянско-краматорском направлении

Военнослужащие 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И.Платова в июне вели активные действия в зоне СВО на славянско-краматорском направлении. Об этом сообшил официальный Telegram-канал 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

Уточняется, что в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики казаки нейтрализовали 11 укрытий живой силы ВСУ, 10 антенн Starlink, а также 8 антенн ретрансляторов и пунктов управления БПЛА.

Также бойцы казачьей бригады уничтожили пять полевых складов противника, четыре склада с боеприпасами, терминал Starlink и самоходную пушку большой мощности 2С7 «Пион».

Кроме того, усилиями бойцов уничтожен склад горюче-смазочных материалов украинских боевиков и пикап ВСУ.