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Общество

Россиянам рассказали о способах распознать мошенника, взломавшего аккаунт

Доцент Щербаченко: нетипичные эмодзи отличают мошенника от владельца аккаунта
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники часто взламывают аккаунты или подменяют их, выдавая себя за друга или коллегу пользователя. Чаще всего отличить афериста можно по стилю общения и странным, нетипичным просьбам, рассказал RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Рассылая сообщения от лица настоящего владельца аккаунта, преступники пытаются заставить человека выполнить определённые действия – например, перевести деньги, выслать код подтверждения или перейти по фишинговой ссылке, отметил эксперт.

«Всё выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш «друг» или «коллега», и именно поэтому этот приём так опасен», — предупредил он.

Щербаченко посоветовал обращать внимание на малейшие нетипичные детали. Например, если звучат просьбы срочно перевести деньги, проголосовать за кого-то в конкурсе, перейдя по ссылке. Кроме того, выдать преступника может необычный стиль общения, когда человек начинает писать слишком официально или сухо, использовать нехарактерные для знакомого эмодзи и просить сделать что-то «срочно», отметил специалист.

Для проверки подлинности отправленных сообщений эксперт посоветовал сменить канал связи – например, позвонить человеку по его телефону, написать в другой мессенджер и уточнить информацию. Кроме того, важно не спешить выполнять просьбы и взять паузу – как правило, аферисты торопят, засыпают пользователя сообщениями, а если жертва молчит, то переключаются на другой контакт, заключил Щербаченко.

Ранее сообщалось, что мошенники начали создавать фейковые сайты АЗС ради кражи Telegram-аккаунтов.

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