На Камчатке ищут пропавшего по пути за продуктами охранника базы отдыха

На Камчатке спасатели ищут мужчину, пропавшего в районе базы отдыха «Жировая» в Елизовском округе. Об этом сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на краевой главк МЧС.

Сигнал о пропаже человека поступил в Центр управления в кризисных ситуациях вчера. По предварительным данным, пропавший работал охранником на базе отдыха. Накануне он сообщил, что у него закончились продукты, и решил добраться до города самостоятельно.

Мужчина отправился к реке Жировой, планируя на надувной лодке-моторке выйти через бухту Жировую и продолжить путь в Петропавловск-Камчатский. После этого он перестал выходить на связь.

Для поисков в район пропажи охранника вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и полицейским на борту. Для обследования территории, где мог пропасть мужчина, также используется беспилотник.

В связи с исчезновением мужчины МЧС напомнило, что при поездках в труднодоступных районах принципиально важно заранее продумать маршрут, поделиться планами со своими близкими и обеспечить себя средствами экстренной связи — например, обзавестись спутниковым телефоном.

Ранее на Камчатке пропали четыре человека, включая волонтера.