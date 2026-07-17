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Общество

Двое подростков и мужчина похитили и изнасиловали двухлетнюю девочку

В Сенегале мужчина и двое подростков расправились с ребенком
Leonard Zhukovsky/Shutterstock/FOTODOM

В Сенегале двое подростков и взрослый мужчина похитили спящую двухлетнюю девочку и надругались над ней. Об этом сообщает Sene Web.

Преступление произошло ночью 2 июля в городе Канель. Из-за жары ребенок спал во дворе семейного дома. Когда мать ненадолго зашла внутрь, чтобы поставить телефон на зарядку, дочь похитили.

Спустя некоторое время соседи обнаружили ее в соседнем дворе без признаков жизни. Выяснилось, что девочка была изнасилована. Полицейские задержали 13-летнего и 17-летнего подростков, а также 24-летнего мужчину, все трое признали вину. Им предъявлены обвинения в похищении и нападении на ребенка.

До этого в Индии мужчина похитил ребенка и изнасиловал в лесу. Семья легла спать, но около трех часов ночи мать обнаружила, что девочка исчезла из дома. Жители деревни организовали поиски, но они не принесли результатов. Позже ребенка нашли в кустах в лесу. Экспертиза установила, что девочка получила травму головы и подверглась сексуальному насилию

Ранее мужчина семь лет насиловал знакомую из соцсетей, шантажируя непристойными фото процесса.

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