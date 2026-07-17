В Северное Аральское море направят еще 1,2 млрд кубометров воды

Казахстан направит дополнительные 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море до конца года, чтобы поддержать местную экосистему и продолжить спасение высыхающего водоема. Об этом сообщило министерство водных ресурсов и ирригации республики на своем сайте.

С 1 октября прошлого года в Северное Аральское море по реке Сырдарья был направлен 1,4 млрд кубометров воды. Теперь объем воды в море составляет 23,5 млрд кубометров.

В сравнении с прошлым годом соленость воды в Северном Арале снизилась в на 10% и достигла 7,9 промилле.

В ведомстве добавили, что рыбаки предложили построить Аманоткельский гидроузел или шлюз для улучшения сброса воды в реку Сырдарья, что позволит увеличить объемы сброса до 100 кубометров в секунду с текущих 40.

Северное Аральское море (также известное как Малое Аральское море или Малый Арал) — это солоноватый изолированный водоем в Кызылординской области Казахстана, образовавшийся в 1980-х годах в результате высыхания и разделения некогда единого Аральского моря. В отличие от Южного (Большого) Арала, который практически полностью исчез, Северный Арал успешно восстанавливается благодаря стабильному притоку пресной воды из реки Сырдарья. Главным фактором спасения водоема стало строительство Кокаральской плотины длиной 13 км, завершенное в 2005 году.

Ранее ученые предупредили об экологическом коллапсе из-за обмеления Каспия.