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Общество

Жители граничащего с РФ эстонского города массово провалили тест на знание языка

ERR: только каждый пятый житель Нарвы сдал экзамен по эстонскому языку
Ints Kalnins/Reuters

В Нарве только каждый пятый сдал экзамен по эстонскому языку на уровень C1 во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает ERR со ссылкой на департамент по делам образования и молодежи.

Из 105 участников, пришедших на экзамен 31 мая, положительный результат получил только 21 человек — это 21,43% от общего числа. Наивысший балл составил 78 из 100 возможных. Средний результат всех участников составил 52,37 балла, среди сдавших — 67,1 балла.

В департаменте подчеркнули, что статистика носит предварительный характер и может измениться после рассмотрения апелляций.

По сравнению с прошлым годом показатели существенно ухудшились: тогда экзамен сдали 29 из 84 участников, то есть 34,52%. В целом по стране результаты оказались выше нарвских: из 483 человек экзамен уровня C1 сдали 125 (25,88%).

В департаменте напомнили, что экзаменационные задания по эстонскому языку проходили проверку в Европейской ассоциации языковых тестирующих организаций, которая подтвердила их соответствие международным стандартам.

Тестирование на владение эстонским языком проводит Государственный экзаменационный центр (SA Innove). Экзамены платные, но для льготных категорий граждан предусмотрены скидки.

Согласно эстонскому законодательству, для получения гражданства страны требуется владение государственным языком на уровне B1 (среднем). Для его подтверждения сдается экзамен из письменной и устной частей.

При получении временного вида на жительство необходимо владеть эстонским языком на уровне А2-B1 (базовом или среднем), но при продлении срока действия ВНЖ заявитель должен подтвердить наличие прогресса.

Для лиц без гражданства, проживающих в Эстонии с советского периода, в 2026 году действует переходный период: для получения гражданства требуется уровень B1, для постоянного ВНЖ – A2.

Ранее в Эстонии только 20% педагогов сдали экзамен по государственному языку.

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