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В Эстонии только 20% педагогов сдали экзамен на знание языка

Delfi: в Эстонии только 20% педагогов смогли сдать экзамен по эстонскому языку

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Depositphotos

В Эстонии за июньский контрольный период лишь 20% педагогов смогли успешно сдать экзамен на знание эстонского языка. Об этом сообщает портал Delfi.

В статье говорится, что к началу учебного года школы рискуют столкнуться с катастрофической нехваткой персонала.

Из-за массового перехода школ на обучение на эстонском языке учителям страны до 1 августа необходимо пройти аттестацию языковых навыков. Педагоги, которые преподают на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2, а те, кто преподают на эстонском — на уровне C1.

В июне только 22,7% учителей сдали экзамен на уровне B2 и 18% — на уровне C1.

До этого сообщалось, что власти Эстонии запретили преподавать русский язык в школах Нарвы. В Нарве более 90% жителей являются русскоговорящими, в связи с этим городские власти попросили оставить изучение русского языка в школах.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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