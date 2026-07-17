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Общество

Врач предупредила, чем грозит использование сосудосуживающих капель

Врач Харина: сосудосуживающие капли могут вызвать атрофию слизистой
tawanroong/Shutterstock/FOTODOM

Неправильное использование сосудосуживающих и гормональных спреев может вызвать атрофию слизистой и привести к перфорации в носовой перегородке. Об этом «Москве 24» рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.

По ее словам, трогать сухую перегородку носа не стоит, вместо этого лучше просто увлажнять ее для профилактики. Для этого подойдут растворы на основе морской воды.

«К тому же опытные врачи всегда предостерегают от направления наконечника распылителя в сторону перегородки носа, чтобы не провоцировать механическое раздражение слизистой. Избежать этого помогает техника «крест-накрест»: надо брызгать в правую ноздрю левой рукой, а в левую – правой и целиться в сторону наружного угла глаза», – пояснила Харина.

Врач предостерегла от самостоятельного назначения таких препаратов. Она подчеркнула, что при длительном использовании может сформироваться медикаментозная зависимость, в результате чего нос вообще перестанет дышать.

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич до этого рассказал «Газете.Ru», что часть действующего вещества капель от насморка действительно всасывается в кровь, особенно при частых закапываниях, превышении дозировки и поврежденной слизистой. Тогда местный препарат начинает работать как системный симпатомиметик: сужает сосуды не только в носу, но и в других областях, влияя на давление и сердечный ритм.

Ранее врач назвал главные ошибки при лечении насморка у детей.

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