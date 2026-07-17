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Общество

Мужчина заживо сжег соседку из-за долга

В Индии мужчина поджег соседку из-за долга
Global Look Press

В индийском городе Патан мужчина расправился со своей соседкой из-за денежного долга. Об этом сообщает The Times of India.

Местная жительница взяла в долг у своего соседа пять тысяч рупий (около 4,5 тысяч рублей) на срочные расходы. Мужчина регулярно напоминал женщине о долге, но та просила его подождать несколько дней.

В один из дней потерпевшая гостила у приятельницы, когда к ним в дом вломился кредитор с ведром горючей жидкости. Он облил должницу и поджег. Женщина выбежала на улицу, очевидцы сбили пламя с ее одежды и вызвали экстренные службы. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми ожогами, спасти ее не удалось. Подозреваемый тоже получил ожоги, он находится под охраной в медучреждении.

До этого в Индии толпа сожгла заживо женщину с младенцем, обвинив ее в колдовстве. Десять человек ворвались в дом, где спала семья из четырех человек. Они разбудили супружескую пару, облили керосином женщину с двухмесячным ребенком на руках и подожгли.

Ранее в Вологодской области мужчина пытался заживо сжечь жену.

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