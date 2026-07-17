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Общество

В Кузбассе опекун била ребенка шваброй и заставляла спать под дверью

В Кузбассе опекун получила четыре года колонии за истязание ребенка
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области суд оставил без изменений приговор опекунше из Мариинска, осужденной за издевательства над шестилетним ребенком. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным суда, обвиняема на протяжении года истязала ребенка. Она била несовершеннолетнюю ремнем и фрагментом швабры, заставляла подолгу стоять в холодном помещении, приседать с книгой в руках и спать у входной двери. Однажды она с силой ударила девочку лбом о кухонный стол.

В суде подсудимая вину не признала, ей назначили четыре года колонии общего режима и обязали выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор обжаловали обе стороны. Защита просила его отменить, обвинитель — ужесточить наказание и увеличить компенсацию до миллиона рублей. Судебная коллегия оставила приговор без изменений.

Ранее в Сочи мать избивала полуторагодовалого сына и приставляла ему нож к шее.

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