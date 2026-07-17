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Общество

Россиян предупредили о риске отключения турецких SIM-карт

В Vodafone сообщили о риске отключения турецких SIM-карт у россиян
Aquarius Studio/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам и другим иностранцам в Турции могут заблокировать местные SIM-карты, если они не верифицируют номер в офисах мобильных операторов до 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис оператора Vodafone.

Ранее турецкий регулятор обязал всех операторов связи провести верификацию телефонных номеров для в борьбы с мошенничеством и киберпреступностью. Для верификации владельцу номера необходимо прийти в офис оператора с актуальным ВНЖ или паспортом, войти в свой профиль в приложении госуслуг e-devlet, а также в новом приложении Göçbil.

«В случае, если иностранец не верифицирует сим-карту до 25 июля, услуги связи будут ограничены. Через 90 дней номер будет полностью отключен», — говорится в сообщении.

В случае успешной проверки в приложении необходимо будет пройти верификацию по фотографии.

В рамках борьбы с мошенниками гражданам Турции ограничили максимальное число телефонных номеров до шести, иностранцам с ВНЖ до трех, а туристы смогут использовать только один.

Лимит по количеству SIM-карт действует в России с 2025 года. На одного гражданина можно оформить не более 20 SIM-карт, для иностранцев лимит составляет 10 номеров.

Ранее эксперт предупредил об угрозе блокировки SIM-карт политиков и топ-менеджеров.

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