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Общество

Самый дорогой авиабилет из купленных в России в январе–июне стоил 1,1 млн рублей

«Туту»: самый дорогой авиабилет в РФ с начала года обошелся в 1,1 млн рублей
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Самым дорогим авиабилетом туда-обратно, купленным в России в первой половине 2026 года, оказался билет на Мальдивы за 1,1 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий «Туту».

В материале говорится, что специалисты проанализировали заказы россиян с датами поездок в период с января по июнь текущего года.

«Самым дорогим авиабилетом первой половины 2026 года стал перелет туда-обратно из Москвы на Мальдивы за 1,1 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Туту», среди билетов в одну сторону самым дорогим оказался перелет из Санкт-Петербурга в Мумбаи. За него пришлось отдать 864,4 тыс. рублей.

Также в публикации приводятся сведения о самых дорогих билетах на поезда и международные автобусы. Один из россиян заплатил 187,9 тыс. рублей за билет на поезд из Адлера в Москву. Самый дорогой билет на автобус стоил 31,3 тыс. рублей и давал право на поездку из Москвы в немецкий Аугсбург.

16 июля в сервисе «Туту» рассказали о самом дешевом авиабилете, проданном в России в январе–июне текущего года. Это был билет из Пскова в Москву, его стоимость составила всего 795 рублей.

Ранее был составлен рейтинг из пяти самых дешевых стран для отдыха россиян в июле.

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