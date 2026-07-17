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Общество

На железной дороге в Воронежской области обнаружили повреждение пути

В Воронежской области на перегоне Некрылово — Колено повреждены ж/д пути
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Железнодорожные пути повреждены на перегоне Некрылово — Колено в Воронежской области, возможны задержки поездов. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) в Telegram-канале.

«Сегодня, 17 июля, в 3:35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово — Колено. Движение поездов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Его причина устанавливается.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия, добавили в ЮВЖД.

В апреле в Ульяновской области в районе станции Бряндино сошел с рельсов пассажирский поезд №302 ЧелябинскМосква. Шесть вагонов двухэтажного состава сошли с путей. В результате инцидента два человека получили переломы, еще около 20 — ушибы. Предварительной причиной происшествия в СК назвали состояние железнодорожного полотна.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Пермском крае.

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